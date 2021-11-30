Умерла звезда фильма "Путешествие к центру Земли" Арлин Кэрол Дал

Фото: AP Photo/Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File

В Нью-Йорке скончалась актриса Арлин Кэрол Дал. Звезде фильма "Путешествие к центру Земли" было 96 лет. Об этом сообщил сын артистки Лоренцо Ламас в Facebook.

"Я буду помнить ее смех, ее радость, ее достоинство, когда она ориентировалась на испытания, с которыми столкнулась. Никогда ни о ком плохое слово не скрещивало ее губы. Ее способность прощать иногда оставляла меня без слов", – написал Ламас.

Он также отметил, что муж артистки сделал ее последние 37 лет радостными и прекрасными.

Арлин Кэрол Дал также снялась в картинах "Фортуна – это женщина", "Оттенок алого", "Господство террора", "В тылу врага", "Три маленьких слова" и других.

