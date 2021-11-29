Умер звезда фильма "Крокодил Данди" Дэвид Галпилил

Фото: AP Photo/Francesco Proietti, File
Австралийский актер и танцор, этнический абориген народности йолнгу Дэвид Галпилил скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщает The Sun.
О смерти актера объявил премьер-министр штата Южная Австралия Стивен Маршалл.
"С великой скорбью сообщаю народу Южной Австралии о смерти легендарного, единственного в своем роде артиста, который задал тон австралийскому кинематографу и репрезентации австралийцев на экране", – сказал политик.
Сниматься в кино артист начал в 1971 году. А в 1986 году к нему пришла мировая известность благодаря роли Невилла в фильме "Данди по прозвищу "Крокодил". Через два года Галпилил вернулся к роли Невилла в картине "Крокодил Данди – 2".
В 2017 году Галпилилу диагностировал рак легких. А в 2021 году вышла документальная лента об актере под названием "Меня зовут Галпилил". Премьера фильма состоялась в марте 2021 года на фестивале в Аделаиде. Там присутствовал и сам Дэвид Галпилил. Это было его последнее появление на публике.
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