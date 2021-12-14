Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Соловьева

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин выразил соболезнования семье режиссера и продюсера Сергея Соловьева, отметив, что его картины обогатили российский кинематограф и стали символами эпохи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Примите искренние соболезнования в связи с кончиной Сергея Александровича Соловьева. <...> Его глубокие, самобытные работы обогатили палитру отечественного кинематографа, стали поистине легендарными символами эпохи", – отмечается в телеграмме президента.

Путин добавил, что Соловьев был наделен безграничным талантом и особой творческой свободой, а также выразил уверенность, что память о режиссере навсегда останется в сердцах всех ценителей его дарования.

Сергей Соловьев скончался 13 декабря в возрасте 77 лет. Похороны кинорежиссера состоятся в четверг, 16 декабря, на Троекуровском кладбище.

Соловьев известен как создатель фильмов "Асса", "Сто дней после детства", "Дом под звездным небом" и других. Он был обладателем премий Ленинского комсомола, "Кинотавра", а также награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.