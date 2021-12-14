Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище 16 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Похороны кинопродюсера и сценариста Сергея Соловьева пройдут в четверг, 16 декабря, на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение народного артиста РФ.

"Отпевание состоится в четверг, 16 декабря, в 11:00 по московскому времени в церкви Иоанна Богослова на Бронной. Похороны пройдут в этот же день на Троекуровском кладбище, где похоронены родители Сергея Александровича и его сын Митя", – сообщил собеседник агентства.

Место гражданской панихиды на данный момент уточняется.

Кинопродюсер и режиссер Сергей Соловьев скончался 13 декабря в возрасте 77 лет.

Соловьев известен как создатель фильмов "Асса", "Сто дней после детства", "Дом под звездным небом" и других. Он был обладателем премий Ленинского комсомола, "Кинотавра", а также награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

