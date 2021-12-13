Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Соловьева

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким режиссера Сергея Соловьева в связи с его смертью. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Уход Сергея Александровича Соловьева – это большая потеря не только для родных и близких, но и невосполнимая утрата для отечественного кинематографа и миллионов зрителей, которые любили его творчество", – говорится в сообщении.

Мишустин отметил талант режиссера, которому были подвластны разные жанры, в том числе драмы, комедии и авантюрное кино, а также уникальность, непохожесть и любовь к экспериментам. Его фильмы, по словам премьер-министра, являются яркими картинами жизни автора.

"Сергея Александровича Соловьева больше нет с нами. Но остались его замечательные фильмы, которые еще очень долго будут смотреть и пересматривать. Остались его ученики и добрая память об этом неординарном человеке", – подчеркнул Мишустин.

Кинопродюсер и режиссер Сергей Соловьев скончался 13 декабря в возрасте 77 лет. О причинах смерти пока не известно.

Соловьев известен как создатель фильмов "Асса", "Сто дней после детства", "Дом под звездным небом" и других. Он был обладателем премий Ленинского комсомола, "Кинотавра", а также награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

