Прощание с актером и кинорежиссером Юрием Морозом. Прямой эфир

В Большом траурном зале ЦКБ № 1 проходит прощание с актером театра и кино, кинорежиссером и продюсером Юрием Морозом. Москва онлайн ведет прямую трансляцию с траурной церемонии.

Мороз скончался в ночь на 14 июля после тяжелой болезни. Ему было 68 лет.

Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. В 1975 году он переехал в Москву, где обучался в Школе-студии МХАТ. Его дебютом в кино в качестве актера стала историческая дилогия Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел". Широкую известность артисту принесла роль Тони в мюзикле "Принцесса цирка". Кроме того, зрителям он запомнился по ролям в фильмах "Мэри Поппинс, до свидания!", "Пацаны", "Визит к минотавру" и "Лермонтов".

Начиная с 1990-х годов Юрий Мороз сосредоточился на режиссуре и продюсерской деятельности. Среди его режиссерских работ – популярные сериалы "Каменская" и "Апостол", а в качестве продюсера он принял участие в создании многосерийных фильмов "Офицеры", "Ликвидация" и многих других.

Также с 1993 года Мороз возглавлял Ассоциацию молодых кинематографистов.

После церемонии прощания на Ваганьковском кладбище состоятся отпевание и похороны артиста.