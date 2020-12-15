Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя "Современника".

"После прощания с Валентином Гафтом, которое прошло утром 15 декабря в его родном "Современнике", состоялись похороны на Троекуровском кладбище", – приводит агентство слова собеседника.

Проститься с актером пришли сотни человек, включая его родственников, друзей и поклонников. На церемонии присутствовали народный артист РФ Александр Розенбаум, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, народный артист РФ Сергей Гармаш, народный артист РФ Евгений Герасимов, народная артистка РФ Лия Ахеджакова и другие.

Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет.

Он родился 2 сентября 1935 года. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ. Гафт играл на сцене Театра имени Моссовета, Московского драматического театра, в Театре имени Ленинского комсомола и "Современнике".

Кроме того, Гафт запомнился зрителям и по многим ролям в кино. Он играл в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи", "Гараж" и других.

В 1984 году Валентин Гафт получил звание народного артиста РСФСР. Он также является лауреатом многих премий.