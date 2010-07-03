Прощание с Алексеем Леоновым началось на Мытищинском мемориальном кладбище

Москва 24/Александр Авилов

Прощание с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым началось на Мытищинском мемориальном кладбище. Проводить в последний путь космонавта пришли его родственники, друзья, близкие и коллеги.

Алексей Леонов умер 11 октября на 86-м году жизни в Главном военном госпитале после продолжительной болезни.

Руководство Роскосмоса выразило соболезнования родственникам в связи с утратой.

"На 86-м году жизни скончался космонавт № 11, первый в мире человек, вышедший в открытый космос <...> Руководство и коллектив госкорпорации выражают глубокие соболезнования родственникам и близким Алексея Архиповича", – говорится в сообщении.

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года. Алексей Архипович дважды герой Советского Союза. В мае 2019 Владимир Путин наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Имя Леонова носит один из кратеров на обратной стороне Луны.

Леонов первым в истории вышел в открытый космос в 1965 году. Там он пробыл 12 минут. Во время второго полета в 1975 году Леонов был участником исторического совместного полета советского корабля "Союз-19" и американского Apollo со стыковкой кораблей.

Председатель столичной комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский выразил мнение, что нужно увековечить память Леонова в столице.

