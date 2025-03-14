Прах композитора Софии Губайдулиной похоронят в Москве

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Заслуженного деятеля искусств РСФСР Софию Губайдулину кремируют в Германии, после ее прах будет доставлен в Москву, где и пройдут похороны. Об этом ТАСС сообщил председатель правления Союза московских композиторов Сергей Жуков.

Он уточнил, что организацией похорон занимается внук Губайдулиной. Жуков добавил, что планирует на предстоящем фестивале "Московская осень" исполнить сочинения заслуженного деятеля искусств РСФСР и провести вечер памяти композитора.

О смерти 93-летней Губайдулиной, написавшей музыку к мультфильмам "Маугли" и "Человек и его птица", стало известно накануне. Власти Казани, где выросла и начинала свою карьеру заслуженный деятель искусств РСФСР, выразили искренние соболезнования родственникам композитора. Мэрия города поблагодарила Губайдулину за то, что она участвовала в развитии начинающих музыкантов.

Композитор в 1991 году уехала в Германию, где жила до конца своей жизни. Ее творчество находит продолжение в ежегодном фестивале современной музыки "Конкордия", в международном конкурсе пианистов имени Софии Губайдулиной и в произведениях многих ее последователей.

Кроме того, заслуженный деятель искусств РСФСР написала музыку к 25 фильмам, в том числе "Вертикали" и "Чучело", а также стала автором свыше 100 симфонических произведений и сочинений для солистов, хора и оркестра.

