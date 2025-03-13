Умерла автор музыки в мультфильму "Маугли" София Губайдулина

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Ушла из жизни 93-летняя композитор София Губайдулина, написавшая музыку к мультфильмам "Маугли" и "Человек и его птица", к фильмам "Вертикаль" и "Чучело". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Власти города, в том числе мэр Казани Ильсур Метшин, выразили искренние соболезнования родственникам Губайдулиной.

"София Асгатовна была человеком-эпохой, композитором современности и человеком выдающихся личных качеств. Для нас она навсегда останется образцом преданности творчеству, стремления к непознанному, эталоном порядочности, честности, внимательного и бережного отношения к миру и людям", – сказано в публикации.

Мэрия Казани поблагодарила композитора за то, что она приезжала в город, где выросла и начинала свою карьеру, а также за помощь в развитии начинающих музыкантов.

"Ее след навечно останется теплым на улицах нашего города, в Центре современной музыки, который носит ее имя, и в сердцах казанцев. Для нас София Асгатовна в вечности останется близким человеком, чью память мы будем бережно хранить", – добавил Метшин.

София Губайдулина родилась 24 октября 1931 года в татарском городе Чистополь. В 1954 году она отучилась в Казанской консерватории по классу фортепиано, в 1959 году – Московской консерватории по классу композиции, в 1963 году закончила аспирантуру.

В период с 1969 по 1970 год заслуженный деятель искусств РСФСР работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки, а с 1975 года входила в композиторскую группу "Астрея". В 1991 году Губайдулина уехала в Германию, где жила до конца своей жизни.

Творчество композитора находит продолжение в ежегодном фестивале современной музыки "Конкордия", в международном конкурсе пианистов имени Софии Губайдулиной и в произведениях многих ее последователей.

В общей сложности заслуженный деятель искусств РСФСР написала музыку к 25 фильмам, а также стала автором свыше 100 симфонических произведений и сочинений для солистов, хора и оркестра.

