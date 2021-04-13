Прощание с Эмилем Верником началось в МХТ имени Чехова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Эмилем Верником началась в МХТ имени Чехова. Гражданская панихида проходит в Портретном фойе театра.
Похоронят Эмиля Верника на Востряковском кладбище.
Свои соболезнования родным и близким Верника выразил Сергей Собянин. Мэр подчеркнул, что в эфире Всесоюзного радио Верник поставил сотни прекрасных спектаклей, полюбившихся миллионам слушателей.
Главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцент Школы-студии МХАТ, народный артист РФ Эмиль Верник умер на 97-м году жизни.
Эмиль Верник окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского в 1946 году. В период с 1947 по 1958 год он служил в театре "Московские литературные чтения". В 1958 году Верник начал свою работу на Всесоюзном радио.
Под его руководством удалось осуществить свыше 200 радиопостановок. К участию он привлекал таких актеров, как Олег Ефремов, Андрей Миронов, Татьяна Доронина, Олег Табаков, Марина Неелова, Владимир Машков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: