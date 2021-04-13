Прощание с Эмилем Верником началось в МХТ имени Чехова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Эмилем Верником началась в МХТ имени Чехова. Гражданская панихида проходит в Портретном фойе театра.

Похоронят Эмиля Верника на Востряковском кладбище.

Свои соболезнования родным и близким Верника выразил Сергей Собянин. Мэр подчеркнул, что в эфире Всесоюзного радио Верник поставил сотни прекрасных спектаклей, полюбившихся миллионам слушателей.

Главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцент Школы-студии МХАТ, народный артист РФ Эмиль Верник умер на 97-м году жизни.

Эмиль Верник окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского в 1946 году. В период с 1947 по 1958 год он служил в театре "Московские литературные чтения". В 1958 году Верник начал свою работу на Всесоюзном радио.

Под его руководством удалось осуществить свыше 200 радиопостановок. К участию он привлекал таких актеров, как Олег Ефремов, Андрей Миронов, Татьяна Доронина, Олег Табаков, Марина Неелова, Владимир Машков.