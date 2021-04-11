Собянин выразил соболезнования родным народного артиста России Эмиля Верника

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Эмиля Верника. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

Собянин подчеркнул, что в эфире Всесоюзного радио Верник поставил сотни прекрасных спектаклей, полюбившихся миллионам слушателей. По его словам, плодотворная преподавательская деятельность мастера помогла воспитанию целой плеяды талантливых актеров, работников телевидения и радио.

"Высокий профессионализм, душевная щедрость и интеллигентность Эмиля Григорьевича Верника снискали ему глубокое уважение в культурном сообществе страны. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и поклонников", – написал мэр.

Главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцент Школы-студии МХАТ, народный артист РФ Эмиль Верник умер на 97-м году жизни. О месте и времени похорон будет объявлено позднее.

Эмиль Верник окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского в 1946 году. В период с 1947 по 1958 год он служил в театре "Московские литературные чтения". В 1958 году Верник начал свою работу на Всесоюзном радио.

Под его руководством удалось осуществить свыше 200 радиопостановок. К участию он привлекал таких актеров, как Олег Ефремов, Андрей Миронов, Татьяна Доронина, Олег Табаков, Марина Неелова, Владимир Машков.

Народный артист также занимался преподавательской деятельностью в Школе-студии МХАТ.