Академик РАН Тимур Энеев умер на 95-м году жизни

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Фото: keldysh.ru
На 95-м году жизни скончался ученый, автор фундаментальных трудов в области теоретической и прикладной космонавтики и космогонии Тимур Энеев, говорится на сайте РАН.
Тимур Магометович Энеев родился в Грозном 23 сентября 1924 года. В 1959 году стал доктором физико-математических наук, в 1968 году избран членом-корреспондентом, а в 1992-м – академиком РАН.
Специалист является автором цикла работ по теории движения и управления полетом ракет и космических аппаратов.
Среди многочисленных научных разработок особое место занимает способ использования баллистического спуска космического аппарата с орбиты на Землю Методика исследования рассеивания точек приземления используется при анализе точности приземления автоматических аппаратов и аппаратов с космонавтом в заданном районе.
Расчеты ученого по изменению орбиты спутника во время полета в верхних слоях атмосферы показали, что перегрузка и высокая температура при спуске с орбиты не угрожают безопасности космонавта. Открытие было учтено при запуске в космос в 1961 году Юрия Гагарина.
Имя "Энеев" носит малая планета 5711, открытая 27 сентября 1978 года астрономом Черных. В 2006 году академику Энееву вручили Демидовскую премию за вклад в разработку основ теоретической и прикладной космонавтики.
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