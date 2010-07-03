Академик РАН Тимур Энеев умер на 95-м году жизни

На 95-м году жизни скончался ученый, автор фундаментальных трудов в области теоретической и прикладной космонавтики и космогонии Тимур Энеев, говорится на сайте РАН.

Тимур Магометович Энеев родился в Грозном 23 сентября 1924 года. В 1959 году стал доктором физико-математических наук, в 1968 году избран членом-корреспондентом, а в 1992-м – академиком РАН.

Специалист является автором цикла работ по теории движения и управления полетом ракет и космических аппаратов.

Среди многочисленных научных разработок особое место занимает способ использования баллистического спуска космического аппарата с орбиты на Землю Методика исследования рассеивания точек приземления используется при анализе точности приземления автоматических аппаратов и аппаратов с космонавтом в заданном районе.

Расчеты ученого по изменению орбиты спутника во время полета в верхних слоях атмосферы показали, что перегрузка и высокая температура при спуске с орбиты не угрожают безопасности космонавта. Открытие было учтено при запуске в космос в 1961 году Юрия Гагарина.

Имя "Энеев" носит малая планета 5711, открытая 27 сентября 1978 года астрономом Черных. В 2006 году академику Энееву вручили Демидовскую премию за вклад в разработку основ теоретической и прикладной космонавтики.