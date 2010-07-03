Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище в Москве

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Композитора Евгения Крылатова похоронили в субботу, 11 мая, на Митинском кладбище рядом с супругой.

Ранее сообщалось, что десятки людей, в том числе коллеги, друзья и поклонники, простились с артистом. Траурная церемония состоялась в Московском доме композиторов, в последний путь маэстро проводили аплодисментами.

Проститься с композитором пришли поэты Александр Шаганов, Юрий Энтин, Александр Олешко, композитор Олег Иванов, телеведущий Андрей Малахов и другие.

"Спасибо, что пришли сегодня поклониться памяти большого, великого человека - Евгения Павловича. Каждый сидящий сегодня здесь прошел с ним по жизненным маршрутам, поэтому мы собрались, чтобы оставить хотя бы маленький кусочек своего сердца и сказать Евгению Павловичу благодарные слова, что он был в нашей жизни", – обратился к собравшимся певец Лев Лещенко.



Композитор Евгений Крылатов скончался на 86 году жизни

Автора музыки к любимым несколькими поколениями кинолентам "Приключения Электроника", "Чародеи", "Ох уж эта Настя!", мультфильмам "Умка", "Каникулы в Простоквашино", "Дед Мороз и лето" не стало утром 8 мая. У него была двусторонняя пневмония.

Евгений Крылатов родился в 1934 году в Свердловской области. Окончил Мотовилихинскую музыкальную школу и Пермское музыкальное училище. Позже он учился в Московской консерватории по классу сочинения и по классу фортепиано. Создал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам.

