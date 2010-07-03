Умер автор песни "Крылатые качели" Евгений Крылатов

На 86-м году жизни в Москве скончался композитор Евгений Крылатов, автор музыки к "Приключениям Электроника" и "Трое из Простоквашино". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь народного артиста.
"Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония", – сообщила Мария Крылатова. О месте и времени прощания сообщат позднее.
Евгений Крылатов родился 23 февраля 1934 года в городе Лысьва Пермской области. "Тяга к музыке у будущего композитора проявилась рано. Ребенком он любил слушать патефон, буквально не отходил от черной радиотарелки на стене", – говорится на сайте артиста. В 1959 году окончил Московскую консерваторию имени Чайковского.
Композитором создано большое количество сочинений в разных жанрах: симфоническая, камерная, эстрадная музыка, музыка для драматического театра, радио и телевидения. Дебютной работой композитора стал балет "Цветик-семицветик" (1960).
Крылатов сотрудничал с Малым театром, Московским Театром юного зрителя, Рижским театром русской драмы.
В 1961 году Крылатов дебютировал как композитор для кинематографа в мелодраме Льва Рудника "Жизнь сначала" и одной из новелл сатирического альманаха "Совершенно серьезно". Началом широкой известности композитора стала музыка к мультипликационным фильмам "Умка" (1965) и "Дед Мороз и лето" (1969).
Евгений Крылатов является автором музыки к более 140 фильмам – документальным, художественным и мультипликационным. Среди них кинофильмы "О любви" (1970), "Достояние республики" (1971), "Ох уж эта Настя" (1971), "И тогда я сказал – нет…" (1973), "Ищу человека" (1973), "Не болит голова у дятла" (1974), "Русалочка" (1975), "Смятение чувств" (1977), "И это все о нем" (1977), "С любимыми не расставайтесь" (1979), "Приключения Электроника" (1979), "Гостья из будущего" (1984), "Не покидай…" (1989), "Первый мост" (1995), "Дети понедельника" (1997), "Маленький боец" (1998), к мультипликационной трилогии "Простоквашино" (1978-1984).
Среди самых популярных песен Крылатова такие кинохиты, как "Песенка о шпаге", "Лесной олень", "Ольховая сережка", "Крылатые качели", "Три белых коня", "Прекрасное далеко".
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