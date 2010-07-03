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14:05

Бортко отметил вклад композитора Крылатова в искусство

утраты культура

14:05

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Фото: ТАСС/Андрей Епихин

Режиссер, первый зампред думского комитета по культуре Владимир Бортко выразил соболезнования в связи со смертью советского и российского композитора Евгения Крылатова, передает RT.

По словам Бортко, музыку Крылатова он впервые услышал уже во взрослом возрасте.

"Он написал "Крылатые качели" и теперь на них улетел. Как жалко и как обидно. Есть люди, которые делают искусство. Этот человек сделал столько музыки в нашем кино, что хватило бы на десять композиторов", – сказал режиссер, добавив, что музыку композитора высоко ценил и его отец.

Евгений Крылатов умер 8 мая на 86-м году жизни. У автора музыки к более чем 160 фильмам и мультфильмам была двусторонняя пневмония.

Среди написанных композитором песен – такие кинохиты, как "Песенка о шпаге", "Лесной олень", "Ольховая сережка", "Крылатые качели", "Три белых коня", "Прекрасное далеко".

утраты культура

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