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13:53

В Москве простились с Евгением Крылатовым

утраты культура

13:53

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Прощание с советским и российским композитором Евгением Крылатовым завершилось в столице. Церемония состоялась в Московском доме композиторов, передает РИА Новости.

Гроб с телом композитора стоял на сцене в окружении венков. Проститься с Крылатовым пришли десятки людей, включая поэта Юрия Энтина, актера Александра Олешко, телеведущего Андрея Малахова, певца Льва Лещенко и композитора Игоря Крутого.

Лещенко отметил, что музыка Крылатова "останется будущим поколениям на все времена", а Малахов поблагодарил умершего композитора за "уроки доброты, благородства".

Евгения Крылатова не стало 8 мая. Композитор, у которого была двусторонняя пневмония, умер на 86-м году жизни. Его похоронят на Митинском кладбище.

Крылатов автор автором музыки к более 140 фильмам – документальным, художественным и мультипликационным. Среди самых популярных песен композитора такие кинохиты, как "Песенка о шпаге", "Лесной олень", "Ольховая сережка", "Крылатые качели", "Три белых коня", "Прекрасное далеко".

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утраты культура

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