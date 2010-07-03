В Москве простились с Евгением Крылатовым

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Прощание с советским и российским композитором Евгением Крылатовым завершилось в столице. Церемония состоялась в Московском доме композиторов, передает РИА Новости.

Гроб с телом композитора стоял на сцене в окружении венков. Проститься с Крылатовым пришли десятки людей, включая поэта Юрия Энтина, актера Александра Олешко, телеведущего Андрея Малахова, певца Льва Лещенко и композитора Игоря Крутого.

Лещенко отметил, что музыка Крылатова "останется будущим поколениям на все времена", а Малахов поблагодарил умершего композитора за "уроки доброты, благородства".

Евгения Крылатова не стало 8 мая. Композитор, у которого была двусторонняя пневмония, умер на 86-м году жизни. Его похоронят на Митинском кладбище.

Крылатов автор автором музыки к более 140 фильмам – документальным, художественным и мультипликационным. Среди самых популярных песен композитора такие кинохиты, как "Песенка о шпаге", "Лесной олень", "Ольховая сережка", "Крылатые качели", "Три белых коня", "Прекрасное далеко".

