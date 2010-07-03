Прощание с Крылатовым пройдет в Доме композиторов

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Прощание с народным артистом России Евгением Крылатовым состоится в субботу, 11 мая, в Московском доме композиторов в Брюсовом переулке. В тот же день он будет похоронен на Митинском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя департамента культуры города столицы.

Композитора не стало утром 8 мая. Ему было 85 лет. У него была двусторонняя пневмония.

Евгений Крылатов является автором музыки к более 140 фильмам – документальным, художественным и мультипликационным. Среди самых популярных песен Крылатова такие кинохиты, как "Песенка о шпаге", "Лесной олень", "Ольховая сережка", "Крылатые качели", "Три белых коня", "Прекрасное далеко".