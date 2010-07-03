Сыгравший Электроника актер выразил соболезнования в связи со смертью Крылатова

Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

Актер Владимир Торсуев, исполнивший с братом-близнецом Юрием главные роли в фильме "Приключения Электроника", в беседе с Москвой 24 выразил соболезнования в связи со смертью композитора Евгения Крылатова. Артист признался, что был "ошарашен", когда узнал о случившемся.

"Мы с ним были в очень хороших и добрых отношениях. Я его запомнил не во время съемок, тогда мы были детьми. Мы с ним позже встречались и общались, записали много песен на его музыку", – поделился актер.

Торсуев также добавил, что Крылатов был очень порядочным человеком.





Владимир Торсуев актер Очень светлый, честный и безумно талантливый человек с великолепной музыкой. Он был мэтром. Великолепный музыкант, великолепный пианист.

Советский и российский композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни в Москве 8 мая. Об этом СМИ сообщила дочь народного артиста. По ее словам, у Крылатова была двусторонняя пневмония. Место и время прощания с композитором пока неизвестны.

Евгений Крылатов родился 23 февраля 1934 года в городе Лысьве Пермской области. "Тяга к музыке у будущего композитора проявилась рано. Ребенком он любил слушать патефон, буквально не отходил от черной радиотарелки на стене", – говорится на сайте артиста. В 1959 году окончил Московскую консерваторию имени Чайковского.

В 1961 году он дебютировал как композитор для кинематографа в мелодраме Льва Рудника "Жизнь сначала" и одной из новелл сатирического альманаха "Совершенно серьезно". Началом широкой известности композитора стала музыка к мультипликационным фильмам "Умка" (1965) и "Дед Мороз и лето" (1969).

Евгений Крылатов является автором музыки к более 140 фильмам – документальным, художественным и мультипликационным. Среди них кинофильмы "О любви" (1970), "Достояние республики" (1971), "Ох уж эта Настя" (1971), "И тогда я сказал – нет…" (1973), "Ищу человека" (1973), "Не болит голова у дятла" (1974), "Русалочка" (1975), "Смятение чувств" (1977), "И это все о нем" (1977), "С любимыми не расставайтесь" (1979), "Приключения Электроника" (1979), "Гостья из будущего" (1984), "Не покидай…" (1989), "Первый мост" (1995), "Дети понедельника" (1997), "Маленький боец" (1998), к мультипликационной трилогии "Простоквашино" (1978–1984).



Среди самых популярных песен Крылатова такие кинохиты, как "Песенка о шпаге", "Лесной олень", "Ольховая сережка", "Крылатые качели", "Три белых коня", "Прекрасное далеко".

Ксения Руденко