Фото: AP/Wally Fong

В Лос-Анджелесе умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт. Ему было 78 лет. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Уточняется, что Флинт скончался в результате сердечной недостаточности. О дате и месте похорон пока не сообщается.

Ларри Флинт родился 1 ноября 1942 года в Лэйквилле. В 1974 году он опубликовал свой первый номер в журнале Hustler. В 1996 году Флинт написал автобиографию и книгу Bound and Gagged: Pornography and the Politics of Fantasy in America.

В этом же году режиссер Милош Форман снял фильм "Народ против Ларри Флинта", который получил "Золотого медведя", главную награду Берлинского кинофестиваля.