Евгений Стеблов упал в обморок на церемонии прощания с Сергеем Юрским

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Актеру Евгению Стеблову стало плохо во время прощания с Сергеем Юрским в московском Театре имени Моссовета. Актер потерял сознание на сцене во время зачитывания очередной телеграммы со словами соболезнований в адрес родных и близких покойного, передает РИА Новости.

На церемонию прощания с Юрским пришли сотни человек. Некоторые принесли с собой цветы и венки. Среди собравшихся были коллеги Юрского по театру и кино.

Со сцены театра зачитали телеграммы с соболезнованиями. В завершение церемонии присутствующим включили фрагмент видеозаписи, где Юрский читает стихи.

Актер умер рано утром 8 февраля от остановки сердца. Ему было 83 года. За месяц до смерти артист попал в больницу с рожистым воспалением.

Соболезнования семье актера выразил Сергей Собянин. Он подчеркнул, что работы артиста вдохновляли несколько поколений зрителей.

Сергея Юрского похоронят на Троекуровском кладбище.