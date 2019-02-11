Евгений Стеблов упал в обморок на церемонии прощания с Сергеем Юрским

Актеру Евгению Стеблову стало плохо во время прощания с Сергеем Юрским в московском Театре имени Моссовета. Актер потерял сознание на сцене во время зачитывания очередной телеграммы со словами соболезнований в адрес родных и близких покойного, передает РИА Новости.
На церемонию прощания с Юрским пришли сотни человек. Некоторые принесли с собой цветы и венки. Среди собравшихся были коллеги Юрского по театру и кино.
Со сцены театра зачитали телеграммы с соболезнованиями. В завершение церемонии присутствующим включили фрагмент видеозаписи, где Юрский читает стихи.
Актер умер рано утром 8 февраля от остановки сердца. Ему было 83 года. За месяц до смерти артист попал в больницу с рожистым воспалением.
Соболезнования семье актера выразил Сергей Собянин. Он подчеркнул, что работы артиста вдохновляли несколько поколений зрителей.
Сергея Юрского похоронят на Троекуровском кладбище.
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