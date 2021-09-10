Тело Евгения Зиничева доставили спецбортом в Санкт-Петербург

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Самолет Ил-76 МЧС доставил тело главы ведомства Евгения Зиничева из Москвы в Санкт-Петербург. Там пройдут похороны министра, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

"Спецборт МЧС, на борту которого лафет с телом Евгения Зиничева, в 14:42 мск совершил посадку в аэропорту Пулково. Вместе с ним в Санкт-Петербург прибыли близкие министра", – отметил собеседник агентства.

Гроб доставят на Северное кладбище. Похороны пройдут в закрытом режиме, на них будут присутствовать руководители центрального аппарата МЧС и сослуживцы Зиничева, которых доставят в город тремя другими самолетами ведомства.

В 16:00 МЧС проведет по всей стране акцию прощания с министром. В это время во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях министерства выстроится спецтехника, на которой включат проблесковые маячки и сирены.

Ранее церемония прощания с Зиничевым прошла в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина в Москве. Гроб с телом министра был установлен на постаменте.

Проводить главу МЧС в последний путь приехали Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер России Андрей Белоусов, министр обороны России Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Роспотребнадзора Анна Попова и другие.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Руководитель МЧС стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а Зиничев бросился за ним. В результате случившегося оба погибли.

Владимир Путин подписал указ о присвоении Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно.

