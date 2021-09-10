Спецборт МЧС с телом Зиничева вылетел в Санкт-Петербург

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Спецборт МЧС России с телом главы ведомства Евгения Зиничева вылетел из Москвы в Санкт-Петербург, где его похоронят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаслужбах.

"Самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Внуково. На его борту лафет с телом главы МЧС, его сопровождают близкие Евгения Николаевича", – сказал собеседник агентства.

Евгения Зиничева похоронят на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

Церемония прощания прошла в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина. Гроб с телом министра был установлен на постаменте.

Проводить Зиничева в последний путь приехал Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер России Андрей Белоусов, министр обороны России Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Роспотребнадзора Анна Попова и другие.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Руководитель МЧС стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а Зиничев бросился за ним. В результате случившегося оба погибли.

Путин подписал указ о присвоении Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно.

В пятницу, 10 сентября, МЧС России проведет всероссийскую акцию памяти министра.