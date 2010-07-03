Этуша кремируют на Троекуровском кладбище

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Народного артиста СССР Владимира Этуша, умершего на 97-м году жизни, кремируют на Троекуровском кладбище 12 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

Как отметил представитель театра, во вторник учреждение будет открыто с 10:00 до 12:00, чтобы все желающие смогли проститься с актером. Сразу после этого запланирована кремация.

"Будет не публично, только для семьи. А похороны на Новодевичьем кладбище в семейной могиле состоятся на следующий день, 13 марта", – уточнил Крок.

Этуш родился 6 мая 1922 года. В начале Великой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт. Сперва попал в школу военных переводчиков в Ставрополе, а потом – в стрелковый полк. В 1943-м был тяжело ранен в Запорожской области, а спустя год вернулся на четвертый курс театрального училища имени Щукина, где учился до войны.

За свою карьеру снялся во множестве фильмах. Зрители помнят его по ролям в кинолентах "Старая, старая сказка", "Приключения Буратино", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".

Владимира Этуша не стало 9 марта. По словам его дочери, у артиста были проблемы с сердцем. Незадолго до смерти его доставили в реанимационное отделение одной из московских больниц.

