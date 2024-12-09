Прощание с ученым Велиховым началось в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Прощание с выдающимся ученым в области термоядерного синтеза академиком Евгением Велиховым началось в Москве в Доме ученых имени академика А. П. Александрова НИЦ "Курчатовский институт".

Рядом с гробом лежат многочисленные венки. В центре, над портретом ученого, расположился венок от Владимира Путина.

Велихов скончался 5 декабря на 90-м году жизни. О причинах смерти не сообщалось. Похоронят ученого на Новодевичьем кладбище.

Путин выразил свои соболезнования родным и близким Велихова. Президент отметил талант и неиссякаемую творческую энергию ученого. По словам главы государства, профессионализм и опыт академика всегда были востребованы на отечественных направлениях работы.

Велихов родился 2 февраля 1935 года в столице. За свою работу и прочую деятельность ученый был признан Героем Труда, Героем Социалистического Труда, лауреатом госпремий СССР, Ленинской премии, Государственной премии РФ и многих других. Более того, он был удостоен многих орденов СССР и России.