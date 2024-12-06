Умер ученый в области термоядерного синтеза академик Евгений Велихов

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Ушел из жизни выдающийся ученый в области термоядерного синтеза академик Евгений Велихов, передает РИА Новости.

Данную информацию подтвердили в пресс-службе Российской академии наук (РАН). О причинах смерти Велихова пока не сообщается.

Евгений Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. Он окончил физический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности "теоретическая физика".

С 1973 года Велихов занимал должность научного руководителя исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР. В 2010–2012 годах он работал председателем Совета международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER.

Кроме того, с 1961 года ученый работал в Институте атомной энергии имени Курчатова (ныне – Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"). Велихов был директором и президентом центра, а также занимал пост почетного президента.

За свою работу и прочую деятельность академик Велихов был признан Героем Труда, Героем Социалистического труда, лауреатом госпремий СССР, Ленинской премии, Государственной премии РФ и многих других. Кроме того, ученый был удостоен многих орденов СССР и России.