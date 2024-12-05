Похороны диетолога и телеведущего Алексея Ковалькова пройдут 6 декабря

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Похороны российского диетолога и телеведущего Алексея Ковалькова пройдут 6 декабря, пишет News.ru со ссылкой на управляющего его клиникой Максима Славина.



Церемония прощания начнется в 11 часов в храме Первосвятителей Московских в подмосковном поселке Горки Ленинские. Управляющий клиникой Ковалькова указал, что телеведущий несколько лет боролся с онкологией, но его самочувствие ухудшилось полторы недели назад. Он продолжал работать до последнего.

"Но умирать не собирался", – подчеркнул Славин.

Судьба медицинского учреждения пока неизвестна, но ее может возглавить сын диетолога Алексей, который также является врачом.

О кончине Ковалькова на 63-м году жизни стало известно 5 декабря. Известность ему принесла собственная методика снижения веса, благодаря которой он смог сбросить 80 килограммов за 7 месяцев.

Также мужчина был ведущим программы "Семейный размер" на телеканале "Домашний" и одно время входил в топ-3 самых востребованных диетологов столицы.

