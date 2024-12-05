Умер врач-диетолог и телеведущий Алексей Ковальков

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Врач-диетолог и телеведущий Алексей Ковальков скончался на 63-м году жизни. Об этом РБК заявили в окружении умершего.

Вся официальная информация будет представлена в четверг, 5 декабря.

Между тем издание News.ru сообщило, что врач в течение двух лет боролся с онкозаболеванием. Иных подробностей СМИ не привело.

Ковальков родился 19 апреля 1962 года в Москве. Учился на лечебном факультете в РНИМУ имени Пирогова, а в 2006 году прошел переподготовку в сфере диетологии. Кроме того, он стал автором методики снижения веса, благодаря которой смог сам сбросить 80 килограмм за 7 месяцев.

Также специалист был ведущим программы "Семейный размер" на телеканале "Домашний", а также публиковал видео на своем YouTube-канале. В апреле 2010 года Ковальков вошел в топ-3 самых востребованных диетологов столицы по мнению журнала Forbes. Кроме того, он написал книгу "Как похудеть: стратегия победы над весом".

