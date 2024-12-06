Ученый Евгений Велихов будет похоронен на Новодевичьем кладбище

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Выдающегося ученого в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза Евгения Велихова похоронят на Новодевичьем кладбище, передает ТАСС со ссылкой на представителя Российской академии наук.

По словам источника, прощание с ученым и похороны состоятся в понедельник, 9 декабря.

Соболезнования родным и близким Велихова также выразил Владимир Путин. Глава государства отметил талант и неиссякаемую творческую энергию ученого.

"Кончина Евгения Павловича Велихова – большая, невосполнимая утрата для отечественной науки, для всей страны, которой он честно, подвижнически служил всю свою жизнь", – сказал президент.

Как отметил Путин, профессионализм и опыт академика всегда были востребованы на ответственных направлениях работы.

Выдающийся ученый умер 5 декабря на 90-м году жизни. О причинах его смерти не сообщалось.

Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. За свою работу и прочую деятельность академик был признан Героем Труда, Героем Социалистического Труда, лауреатом госпремий СССР, Ленинской премии, Государственной премии РФ и многих других. Кроме того, ученый был удостоен многих орденов СССР и России.