В Москве прощаются с Михаилом Жванецким

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На Новодевичьем кладбище проходит прощание с писателем Михаилом Жванецким. На церемонию, которая организована в закрытом режиме, пришли его коллеги, артисты и деятели культуры.

"У Михаила Михайловича есть такая фраза замечательная: "Ничего страшного, что над тобой смеются, гораздо хуже, когда над тобой плачут". Сегодня, к сожалению, настал такой день, когда мы будем плакать, и плачем уже несколько дней, потому что это был человек, родной всей стране", – отметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Уточняется, что писатель будет захоронен неподалеку от могил Галины Волчек и Марка Захарова.

Михаил Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет. В октябре этого года он заявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Кроме того, писатель жаловался на плохое самочувствие.

В 1988 году Жванецкий создал Московский театр миниатюр и стал его бессменным художественным руководителем.

Соболезнования родным и близким писателя-сатирика выразил Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Жванецкий завоевал любовь не только граждан России, но и других стран. Путин назвал рассказы и афоризмы писателя символом эпохи.

Также соболезнования выразил Сергей Собянин. Он охарактеризовал писателя как веселого, ироничного и мудрого человека. Мэр отметил, что его афоризмы поднимали настроение и уходили в народ.