В Москве прощаются с Михаилом Жванецким

Фото:ТАСС/Сергей Бобылев
На Новодевичьем кладбище проходит прощание с писателем Михаилом Жванецким. На церемонию, которая организована в закрытом режиме, пришли его коллеги, артисты и деятели культуры.
"У Михаила Михайловича есть такая фраза замечательная: "Ничего страшного, что над тобой смеются, гораздо хуже, когда над тобой плачут". Сегодня, к сожалению, настал такой день, когда мы будем плакать, и плачем уже несколько дней, потому что это был человек, родной всей стране", – отметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Уточняется, что писатель будет захоронен неподалеку от могил Галины Волчек и Марка Захарова.
Михаил Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет. В октябре этого года он заявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Кроме того, писатель жаловался на плохое самочувствие.
В 1988 году Жванецкий создал Московский театр миниатюр и стал его бессменным художественным руководителем.
Соболезнования родным и близким писателя-сатирика выразил Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Жванецкий завоевал любовь не только граждан России, но и других стран. Путин назвал рассказы и афоризмы писателя символом эпохи.
Также соболезнования выразил Сергей Собянин. Он охарактеризовал писателя как веселого, ироничного и мудрого человека. Мэр отметил, что его афоризмы поднимали настроение и уходили в народ.
Актеры и музыканты выразили соболезнования родным Жванецкого
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: