Ушел из жизни писатель-сатирик Михаил Жванецкий

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни. В октябре 2020 года он заявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Также он жаловался на плохое самочувствие.

Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В студенческие годы писал миниатюры и монологи, часто исполнял их сам. В советское время он был режиссером-постановщиком, а также работал в издательстве "Молодая гвардия". В сотрудничестве с Романом Карцевым и Виктором Ильченко написал более 300 миниатюр и монологов.

В 1988 году Жванецкий создал Московский театр миниатюр и был его бессменным художественным руководителем. Он также работал ведущим телепередачи "Дежурный по стране" на канале "Россия 1".