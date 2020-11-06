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06 ноября 2020, 22:30

Культура

Ушел из жизни писатель-сатирик Михаил Жванецкий

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Михаил Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни. В октябре 2020 года он заявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Также он жаловался на плохое самочувствие.

Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В студенческие годы писал миниатюры и монологи, часто исполнял их сам. В советское время он был режиссером-постановщиком, а также работал в издательстве "Молодая гвардия". В сотрудничестве с Романом Карцевым и Виктором Ильченко написал более 300 миниатюр и монологов.

В 1988 году Жванецкий создал Московский театр миниатюр и был его бессменным художественным руководителем. Он также работал ведущим телепередачи "Дежурный по стране" на канале "Россия 1".

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