Прощание с Жванецким не будут проводить из-за пандемии

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
Народное прощание с писателем-сатириком Михаилом Жванецким не состоится из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на его представителя Олега Сташкевича.
"Прощания не будет. Пандемия. Мы не можем его проводить", – заявил Сташкевич.
Он отметил, что информации о похоронах Жванецкого пока также не имеется. Что касается причины смерти, то Сташкевич сообщил, что писатель был болен.
Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни. В октябре 2020 года он заявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Также он жаловался на плохое самочувствие.
Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В студенческие годы писал миниатюры и монологи, часто исполнял их сам. В советское время он был режиссером-постановщиком, а также работал в издательстве "Молодая гвардия". В сотрудничестве с Романом Карцевым и Виктором Ильченко написал более 300 миниатюр и монологов.
В 1988 году Жванецкий создал Московский театр миниатюр и был его бессменным художественным руководителем. Он также работал ведущим телепередачи "Дежурный по стране" на канале "Россия 1".
"Это было смешно": "Прелесть, какие дурочки, и ужас, какие дуры!". Михаил Жванецкий
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: