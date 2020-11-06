Прощание с Жванецким не будут проводить из-за пандемии

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Народное прощание с писателем-сатириком Михаилом Жванецким не состоится из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на его представителя Олега Сташкевича.

"Прощания не будет. Пандемия. Мы не можем его проводить", – заявил Сташкевич.

Он отметил, что информации о похоронах Жванецкого пока также не имеется. Что касается причины смерти, то Сташкевич сообщил, что писатель был болен.

Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни. В октябре 2020 года он заявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Также он жаловался на плохое самочувствие.

Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В студенческие годы писал миниатюры и монологи, часто исполнял их сам. В советское время он был режиссером-постановщиком, а также работал в издательстве "Молодая гвардия". В сотрудничестве с Романом Карцевым и Виктором Ильченко написал более 300 миниатюр и монологов.

В 1988 году Жванецкий создал Московский театр миниатюр и был его бессменным художественным руководителем. Он также работал ведущим телепередачи "Дежурный по стране" на канале "Россия 1".