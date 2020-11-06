Путин выразил соболезнования родным и близким Жванецкого

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Владимир Путин выразил слова соболезнования родным и близким писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Михаил Михайлович был одаренным, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. Он умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах", – говорится в телеграмме президента.

Глава государства подчеркнул, что Жванецкий завоевал любовь не только граждан России, но и других стран. Путин назвал рассказы и афоризмы писателя символом эпохи.

Ранее соболезнования близким людям Жванецкого выразил Сергей Собянин. Он охарактеризовал писателя как веселого, ироничного и мудрого человека. Мэр отметил, что его афоризмы поднимали настроение и уходили в народ.

Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни. В октябре 2020 года он заявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Также он жаловался на плохое самочувствие.

Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В студенческие годы писал миниатюры и монологи, часто исполнял их сам. В советское время он был режиссером-постановщиком, а также работал в издательстве "Молодая гвардия". В сотрудничестве с Романом Карцевым и Виктором Ильченко написал более 300 миниатюр и монологов.

В 1988 году Жванецкий создал Московский театр миниатюр и был его бессменным художественным руководителем. Он также работал ведущим телепередачи "Дежурный по стране" на канале "Россия 1".

