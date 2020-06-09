18:09
Фото: AP Photo/Dorcas Nininahazwe
Скончался президент Бурунди Пьер Нкурунзиза. Об этом сообщили власти страны в аккаунте в Twitter.
Он умер в возрасте 55 лет. Сообщается, что Нкурунзиза скончался в результате сердечного приступа. Он умер в больнице Синквантенер Каруси, куда его доставили 7 июня.
В этот день он почувствовал себя плохо, и его госпитализировали. Сообщается, что вечером 6 июня он поучаствовал в волейбольном матче.
URGENT: Le Gouvernement de la République du Burundi annonce avec une très grande tristesse le décès inopiné de Son Excellence Pierre Nkurunziza, Président de la République du Burundi, survenu à l’Hôpital du Cinquantenaire de Karusi suite à un arrêt cardiaque ce 8 juin 2020. pic.twitter.com/PP46kKzAM5— Burundi Government (@BurundiGov) June 9, 2020
Нкурунзиза был президентом Бурунди с 2005 года. Ранее он был преподавателем университета. В 1993 году вступил в политическую партию, и пять лет спустя стал заместителем генерального секретаря. Баллотировался в президенты после победы его партии на парламентских выборах 2005 года.
Ранее скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Он умер в возрасте 57 лет. Он был главой города с октября 2016 года.
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