Фото: AP Photo/Dorcas Nininahazwe

Скончался президент Бурунди Пьер Нкурунзиза. Об этом сообщили власти страны в аккаунте в Twitter.

Он умер в возрасте 55 лет. Сообщается, что Нкурунзиза скончался в результате сердечного приступа. Он умер в больнице Синквантенер Каруси, куда его доставили 7 июня.

В этот день он почувствовал себя плохо, и его госпитализировали. Сообщается, что вечером 6 июня он поучаствовал в волейбольном матче.

URGENT: Le Gouvernement de la République du Burundi annonce avec une très grande tristesse le décès inopiné de Son Excellence Pierre Nkurunziza, Président de la République du Burundi, survenu à l’Hôpital du Cinquantenaire de Karusi suite à un arrêt cardiaque ce 8 juin 2020. pic.twitter.com/PP46kKzAM5 — Burundi Government (@BurundiGov) June 9, 2020



Нкурунзиза был президентом Бурунди с 2005 года. Ранее он был преподавателем университета. В 1993 году вступил в политическую партию, и пять лет спустя стал заместителем генерального секретаря. Баллотировался в президенты после победы его партии на парламентских выборах 2005 года.

Ранее скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Он умер в возрасте 57 лет. Он был главой города с октября 2016 года.