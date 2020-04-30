Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев

Фото: администрация Ставрополя

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев скончался, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Мэру краевой столицы было 57 лет.

"Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев. Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход – это невосполнимая утрата для города", – написал Владимиров в Instagram.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким Джатдоева, который возглавлял Ставрополь с октября 2016 года.

По данным ТАСС, смерть Джатдоева не вызвана коронавирусной инфекцией. Среди причин его кончины рассматриваются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Известно, что главе города стало плохо утром 30 апреля.

Андрей Джатдоев – член партии "Единая Россия", он входил в состав президиума регионального политического совета партии.

В 2012 году он возглавил администрацию Ставрополя, а в 2016 году его избрали мэром города на пятилетний срок.