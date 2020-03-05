Бывший генсек ООН умер в возрасте 100 лет

Фото: Фотохроника ТАСС/Борис Кавашкин/Александр Сенцов

Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет. Об этом информирует агентство Andina.

Известно, что о смерти политика сообщил его сын Франсиско Перес де Куэльяр.

"Папа умер сегодня вечером после нескольких сложных недель и покоится с миром", – сказал сын дипломата.

Перес де Куэльяр занимал пост генерального секретаря ООН с 1982 по 1991 год. В 1995 году политик участвовал в выборах президента Перу. С 2000 по 2001 год был премьер-министром и министром иностранных дел Перу.

Кроме того, Хавьер Перес де Куэльяр являлся признанным долгожителем среди бывших руководителей государств и правительств в современном мире.