Умер сенатор от Рязанской области Олег Ковалев

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Скончался член Совета Федерации от правительства Рязанской области Олег Ковалев. Он ушел из жизни в возрасте 71 года, сообщил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

Он отметил, что Ковалев долгие годы боролся с заболеванием, но продолжал работать.

"Мы знакомы с третьего созыва Госдумы и в моей памяти он останется как человек очень внимательный к деталям, ко всем мелочам", – приводит Агентство "Москва" слова Неверова.

Известно, что Олег Ковалев являлся членом Совета Федерации от Рязанской области с 19 сентября 2017 года. Ранее он занимал пост главы региона.