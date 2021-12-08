Церемония прощания с Марком Рудинштейном. Прямой эфир

В Центральном доме кинематографистов проходит церемония прощания с кинопродюсером, актером и кинокритиком Марком Рудинштейном. Проститься пришли родные и близкие, коллеги и друзья.

Марк Рудинштейн скончался 5 декабря в возрасте 75 лет. В ноябре он был госпитализирован с сердечным приступом.

В 1990 году Рудинштейн основал фестиваль "Кинотавр" и руководил им 15 лет, до 2004 года. В 2001 году создал Международный детский фестиваль искусств и спорта "Кинотаврик".

В 2000 году Марк Рудинштейн получил золотую медаль ЮНЕСКО имени Федерико Феллини "За вклад в развитие национального кино". В 2003 году удостоился звания "Заслуженный работник культуры РФ".

Марк Рудинштейн также снимался в кино, в числе его работ "Приходи на меня посмотреть", "Завтра будет завтра", "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", "Кухня 5" и другие.

Председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в разговоре с журналистами выразил слова соболезнования близким Рудинштейна и назвал продюсера талантливейшим человеком, с которым было приятно работать.