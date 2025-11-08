Церемония прощания с телеведущим Николаевым началась в Москве

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым началась в Москве. Мероприятие проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

Проститься пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники, в том числе гендиректор Первого канала Константин Эрнст, диктор Центрального телевидения Алла Данько, телеведущий Валдис Пельш и другие.

Венки прислали Владимир Путин, Государственный Кремлевский дворец, коллектив Первого канала, Академия Российского телевидения, группа Любэ, народные артисты России Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко, Академия Малахова, а также друзья и родственники Николаева.

О смерти телеведущего стало известно 4 ноября. Он ушел из жизни в возрасте 76 лет. Зрителям он запомнился как ведущий программ "Утренняя почта", "Голубой огонек", "Песня года", а также "Спокойной ночи, малыши!".

Певица Валерия заявила, что Николаев оставил неизгладимый след в душах и сердцах людей. По ее словам, он внес огромный вклад в развитие отечественного телевидения.

В свою очередь, исполнитель Алексей Чумаков сказал, что Николаев олицетворял эпоху большого телевидения и стал "творческим папой" для многих современных российских артистов.