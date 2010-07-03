Композитора Крылатова похоронят на Митинском кладбище

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Советского и российского композитора, народного артиста РФ Евгения Крылатова похоронят на Митинском кладбище. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Дату похорон объявят позже. Ранее готовность помочь семье с организацией похорон выразили представители "Союзмультфильма".

Автора музыки к песням "Крылатые качели", "Три белых коня" и "Прекрасное далеко" не стало утром 8 мая. Он скончался в возрасте 85 лет. У него была двусторонняя пневмония.

Евгений Крылатов родился в 1934 году в Свердловской области. Окончил Мотовилихинскую музыкальную школу и Пермское музыкальное училище. Позже учился в Московской консерватории по классу сочинения и по классу фортепиано. Создал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам.

