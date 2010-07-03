"Союзмультфильм" готов помочь семье Крылатова в организации похорон

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Студия "Союзмультфильм" готова помочь семье композитора Евгения Крылатова в организации похорон.

"Без его музыки лицо нашей анимации не было бы таким, какое оно есть сейчас. Мелодии, созданные Крылатовым, обладали уникальным качеством – запоминаться с первого прослушивания", – цитирует Агентство "Москва" председателя правления студии Юлиану Слащеву.

В группе студии в социальной сети "ВКонтакте" также сообщается, что Крылатов создал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам, в том числе к картинам "Фильм, фильм, фильм", "Дед Мороз и лето", "Умка", "Трое из Простоквашино" и "Бюро находок".

Советский и российский композитор Евгений Крылатов умер на 86-м году жизни в Москве 8 мая. У него была двусторонняя пневмония. Место и время прощания с композитором будут названы позже.

Среди самых популярных песен Крылатова – такие кинохиты, как "Песенка о шпаге", "Лесной олень", "Ольховая сережка", "Крылатые качели", "Три белых коня", "Прекрасное далеко".