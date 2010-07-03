Церемония прощания с Алексеем Булдаковым проходит в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Большом зале Дома кино началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым. Прямую трансляцию оттуда ведет Москва онлайн.

На церемонии собрались родные артиста, его друзья, коллеги и поклонники. В зале, где стоит гроб с телом, играют композиции в исполнении Булдакова, а на большом экране воспроизводятся кадры с актером.

Затем Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище.

Булдаков скончался в ночь на 3 апреля в возрасте 68 лет в Улан-Баторе. В Монголию он поехал отмечать день рождения друзей.

Концертный директор артиста рассказала, что он умер во сне. Причиной смерти называют оторвавшийся тромб. После случившегося тело народного артиста России отправили на родину.

Алексей Булдаков родился в 1951 году в Алтайском крае. До 1981 года работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани, в 1985–1992 годах – в Театре-студии при киностудии "Беларусьфильм". В 1993 году переехал в Москву.

В кино дебютировал в 1982 году, появившись в фильме "Сквозь огонь". Популярность ему принесла роль в картине "Особенности национальной охоты".