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Происшествия

13:52

Главный врач Троице-Сергиевой лавры скончался от коронавируса

утраты происшествия

Фото: Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает Агентство "Москва". Игумен Тихон умер 5 мая в возрасте 65 лет.

В 1996 году игумен Тихон был принят послушником в Троице-Сергиеву лавру и через год был пострижен в монахи. В лавре он исполнял послушание главного лекаря. В 1998 году был возведен в сан иеромонаха, в 2010 – игумена.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Свято-Троицкой Сергиевой лавре произошла вспышка COVID-19. Отмечалось, что инфекцию обнаружили у 52 человек.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в России достигло 165 929 человек. Таким образом, Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом. Только за последние сутки в стране подтвердили 10 559 случаев COVID-19.

Большинство новых заболевших выявлено в Москве – 5 858. За последние сутки умерли 86 человек. За весь период скончались 1 537 человек. Выписали из больниц за сутки 1 462 пациента, всего же выздоровело 21 327 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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