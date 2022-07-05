Мультипликатора Леонида Шварцмана похоронили во Владимирской области

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Режиссера-мультипликатора Леонида Шварцмана похоронили в селе Заречье Киржачского района Владимирской области, сообщили РИА Новости в "Союзмультфильме".

Отпевание состоялось во вторник, 5 июля, в церкви Николая Чудотворца в Новой Слободе на Долгоруковской улице. Затем прошла церемония прощания в столичном Доме кино. Проститься с художником пришли родные, друзья и коллеги.

Леонид Шварцман скончался на 102-м году жизни 2 июля.

Он окончил ВГИК. В 1948 году, продолжая обучение в вузе, поступил на работу в "Союзмультфильм". Шварцман работал над созданием образа Чебурашки в мультфильме "Крокодил Гена".

