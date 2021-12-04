Прощание с Ниной Ургант пройдет 8 декабря в Александринском театре в Петербурге

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Прощание с актрисой театра и кино, народной артисткой РСФСР

Ниной Ургант пройдет в среду, 8 декабря, в Александринском театре в Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя театра.

"Прощание с Ниной Ургант пройдет в нашем театре 8 декабря, точное время церемонии пока уточняется", – сказала представитель Александринского театра.

По ее словам, похороны артистки пройдут в тот же день, место захоронения еще не уточнялось.

О смерти Нины Ургант стало известно 3 декабря. Она скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни.

В числе наиболее известных фильмов с ее участием – "Белорусский вокзал", "Волшебная сила", "Осторожно, бабушка!", "Я родом из детства", "Красавец-мужчина".