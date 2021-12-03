Мишустин выразил соболезнования близким Нины Ургант

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР Нины Ургант, сообщается на сайте правительства РФ.

"Сегодня не стало Нины Николаевны Ургант – одной из самых ярких драматических актрис. Это большая утрата для отечественной культуры, для родных, близких, для всех нас", – говорится в сообщении.

Мишустин подчеркнул особое дарование и индивидуальность артистки. По его мнению, в театре и кино Ургант умело перевоплощалась в Раневскую, Беатриче и Ксантиппу, учительницу и медсестру. При этом она в любом амплуа "была органична, достоверна, восхищала неподдельной искренностью", отметил премьер.

"Нины Николаевны Ургант больше нет с нами, но она навсегда останется в замечательных фильмах, спектаклях. В нашей памяти", – сказал Мишустин.

В Александринском театре отметили, что Нина Ургант была выдающимся мастером отечественного театра и кино, ее любили миллионы зрителей.

Кроме того, ее мастерство служило и служит на сегодняшний день примером для представителей многих поколений актеров, а собирательный образ героинь актрисы стал отражением истории целой страны.

"В ее индивидуальном творческом почерке уникальным образом соединялись дар социальной, лирической героини и эксцентрический талант комедийной актрисы", – рассказали в театре.

В свою очередь, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин подчеркнул, что Ургант была блестящей актрисой, создавшей в свое время целую эпоху.

"Ее нет, она скончалась, ушла, к сожалению. Мы все умираем, так устроена наша жизнь. Очень жалко. Она прожила яркую жизнь, она очень яркая актриса и много сделала для Александринского театра, была ведущей актрисой на протяжении многих лет", – цитирует худрука театра телеканал "Звезда".

О смерти Нины Ургант стало известно 3 декабря. Она скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни.

В числе наиболее известных фильмов с ее участием – "Белорусский вокзал", "Волшебная сила", "Осторожно, бабушка!", "Я родом из детства", "Красавец-мужчина".

