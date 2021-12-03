Глава Минкультуры РФ выразила соболезнования близким Нины Ургант

Фото: ТАСС/Юрий Белинский
Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Нины Ургант. Об этом сообщает ТАСС.
Она подчеркнула, что смерть актрисы стала огромной потерей для всех.
"Уникальный талант, преданность избранному делу и обаяние позволили Нине Николаевне найти свой неповторимый путь в искусстве", – сказала Любимова.
По ее словам, работы Ургант были самобытны и узнаваемы, а картины с ее участием обогатили золотой фонд отечественного кинематографа.
"Добрая память о Нине Николаевне сохранится в профессиональном сообществе, в сердцах людей, знающих и любящих ее творчество", – заключила Любимова.
Актриса Елена Проклова рассказала RT, что будет вспоминать актрису добрыми, теплыми и искренними словами.
"Мы все потеряли еще одну прекрасную актрису. Конечно, очень грустно, что ее уже нет с нами, но она оставила такое богатое наследие хороших своих ролей, воспоминаний у людей, которые с ней общались", – отметила она.
О смерти Нины Ургант стало известно 3 декабря. Она скончалась на 93-м году жизни.
В числе наиболее известных фильмов с ее участием – "Белорусский вокзал", "Волшебная сила", "Осторожно, бабушка!", "Я родом из детства", "Красавец-мужчина".
Умерла народная артистка России Нина Ургант
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