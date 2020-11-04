Ушел из жизни литовский композитор Фаустас Латенас

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На 65-м году жизни в Литве умер композитор Фаустас Латенас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе Вахтанговского театра.

Латенас стал автором музыки ко многим фильмам и представлениям в литовских и российских театрах. В Вахтанговском театре отметили: творения композитора стали доминантой многих спектаклей учреждения.

"Невозможно поверить... Композитор от Бога, полноправный соавтор спектаклей Римаса Туминаса и Эймунтаса Някрошюса", – делится пресс-атташе.

Также представитель Вахтановского театра выразила соболезнования родственникам и близким Латенаса от всего коллектива учреждения.