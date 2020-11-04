Звезда фильмов об Анжелике Клод Жиро умер в возрасте 84 лет

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Скончался французский актер Клод Жиро. Об этом пишет газета Montagne.

В публикации сообщается, что Жиро умер на 85 году жизни. Причина смерти актера на данный момент неизвестна.

Жиро получил известность благодаря своим ролям в серии фильмов о приключениях Анжелики. Он исполнял роль кузена, а затем супруга главной героини в трех частях франшизы: "Анжелика – маркиза ангелов" (1964), "Анжелика в гневе" (1965) и "Анжелика и король" (1966).

В 1973 году актер сыграл главную роль в фильме "Приключения раввина Якова". Его партнером по картине стал прославленный комик Луи де Фюнес.

Кроме того, Жиро являлся мастером дубляжа. Его голосом во Франции озвучены такие персонажи, как Оскар Шиндлер, Индиана Джонс и Северус Снейп.