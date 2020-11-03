Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:57

Скончался народный архитектор России Владимир Попов

утраты общество

Фото: ТАСС/Роман Пименов

Народный архитектор России, почетный президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Попов скончался. Ему был 91 год, говорится на сайте городской администрации.

Соболезнования его родным и близким, друзьям и коллегам выразил губернатор Александр Беглов.

"Ушел из жизни человек, который посвятил себя развитию архитектурного облика Ленинграда-Санкт-Петербурга. Созданные при его участии здания, жилые комплексы и ансамбли стали достопримечательностями нашего города", – сказал губернатор.

По словам Беглова, Попов находился также на посту заместителя главного архитектора Ленинграда.

"Он активно работал в Совете по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга", – добавляет губернатор. Причина смерти архитектора не уточняется.

Владимир Васильевич Попов родился 24 декабря 1928 года. Был советским и российским архитектором, народным архитектор РФ. Академик Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор, а также член Союза архитекторов СССР. Среди его работ планировка западной части Васильевского острова.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать