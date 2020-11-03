Скончался народный архитектор России Владимир Попов

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Народный архитектор России, почетный президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Попов скончался. Ему был 91 год, говорится на сайте городской администрации.

Соболезнования его родным и близким, друзьям и коллегам выразил губернатор Александр Беглов.

"Ушел из жизни человек, который посвятил себя развитию архитектурного облика Ленинграда-Санкт-Петербурга. Созданные при его участии здания, жилые комплексы и ансамбли стали достопримечательностями нашего города", – сказал губернатор.

По словам Беглова, Попов находился также на посту заместителя главного архитектора Ленинграда.

"Он активно работал в Совете по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга", – добавляет губернатор. Причина смерти архитектора не уточняется.

Владимир Васильевич Попов родился 24 декабря 1928 года. Был советским и российским архитектором, народным архитектор РФ. Академик Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор, а также член Союза архитекторов СССР. Среди его работ планировка западной части Васильевского острова.